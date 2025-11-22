Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в нежилом здании на Тверской улице

Пожар произошел на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар произошел на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

По предварительным данным, загорелись стройматериалы. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

— На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день батарея от электровелосипеда взорвалась в одной из многоэтажек Центрального района Санкт-Петрербурга.

21 ноября 27-летний пьяный мужчина пробрался в квартиру к бывшей жене в Москве, устроил там скандал и поджег одну из комнат.