Пожар произошел в нежилом здании на Тверской улице

Пожар произошел на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
По предварительным данным, загорелись стройматериалы. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
— На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день батарея от электровелосипеда взорвалась в одной из многоэтажек Центрального района Санкт-Петрербурга.
21 ноября 27-летний пьяный мужчина пробрался в квартиру к бывшей жене в Москве, устроил там скандал и поджег одну из комнат.