В Шадринске вандалы снова портят благоустройство в Осеево. Фото

«В рейтинге, если бы он был, любимых вандалами пространств лидирует Осеево. Оторвать доску от сцены, замять оконные заглушки, сломать крепления урны — легко. Починить, понять и простить — трудно», — сообщается в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Под постом жители спросили, почему за несколько лет на площадке не смогли установить камеры, которые стоят копейки.