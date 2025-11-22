Ричмонд
В Шадринске вандалы снова портят благоустройство в Осеево. Фото

В микрорайоне Осеево на улице Батуринской в Шадринске (Курганская область) вандалы в очередной раз испортили спортплощадку и общественное благоустройство. Об этом рассказали представители мэрии.

Спортплощадка стала местом, куда заходят вандалы.

«В рейтинге, если бы он был, любимых вандалами пространств лидирует Осеево. Оторвать доску от сцены, замять оконные заглушки, сломать крепления урны — легко. Починить, понять и простить — трудно», — сообщается в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Под постом жители спросили, почему за несколько лет на площадке не смогли установить камеры, которые стоят копейки.

Ранее чиновники неоднократно сообщали о фактах вандализма в Осеево. О путях решения проблемы пока не говорилось.

Испачкали беседку Сломали часть спортобъекта Была оторвана часть ограждения от окна Деформировали трубу.