Жена Зеленского отговаривает мужа баллотироваться на второй срок

Елена Зеленская отговаривает мужа от политической деятельности.

Первая леди Украины Елена Зеленская полагает, что президент Владимир Зеленский не должен добиваться переизбрания. По данным издания, поддержка главы государства значительно снизилась, а коррупционный кризис усугубил ситуацию, пишет издание Politico.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в статье Politico.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но официальный Киев утверждает, что президент остается легитимным до избрания нового лидера страны.