Суд арестовал автомобиль Харатьяна

Ранее актер, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Харатьян сказал, что в список фильмов, которые должны показывать в школах, должны войти «Розыгрыш», «Доживем до понедельника» и «Чучело». По мнению актера, кинематограф выполняет важную миссию — просвещает, образовывает, формирует культуру и традиции. Он помогает передавать общечеловеческие ценности, такие как разумное, доброе, вечное.