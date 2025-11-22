Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал автомобиль Харатьяна

В городе Твери суд арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна. Он выступал как третье лицо в споре компаний, которые имели отношение к машине. Об этом говорится в судебных документах.

Харатьян оказался третьим лицом в судебном споре.

В городе Твери суд арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна. Он выступал как третье лицо в споре компаний, которые имели отношение к машине. Об этом говорится в судебных документах.

«Третье лицо… Харатьян Дмитрий Вадимович», — передает РИА Новости со ссылкой на документы. Уточняется, что актер значится в числе лиц, представитель которых просил суд об отмене ареста на авто. Машины были в споре у нескольких компаний.

Ранее актер, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Харатьян сказал, что в список фильмов, которые должны показывать в школах, должны войти «Розыгрыш», «Доживем до понедельника» и «Чучело». По мнению актера, кинематограф выполняет важную миссию — просвещает, образовывает, формирует культуру и традиции. Он помогает передавать общечеловеческие ценности, такие как разумное, доброе, вечное.