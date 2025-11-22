Кибермошенники обманули хабаровчанина при аренде квартиры

В Хабаровске мужчина 1999 года рождения лишился личных сбережений при поиске жилья в аренду, — сообщает hab.aif.ru.
Потерпевший работает в транспортной компании и недавно решил снять квартиру для семьи.
После непродолжительных поисков он нашёл подходящее объявление и связался с ориентодателем через указанное приложение. На его сообщение ответила девушка по имени Диляра. Она подтвердила наличие квартиры, предложила оформить бронь и прислала ссылку для оплаты.
Мужчина прошёл по ссылке, ввёл реквизиты и совершил оплату на номер телефона. В результате мошенники похитили 24 500 рублей, а в квартиру он так и не заселился.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщил начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.