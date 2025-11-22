Очередная попытка ограбления музея произошла на прошлой неделе во Франции

«На прошлой неделе в музее Шатийон-сюр-Сен произошла попытка взлома. Это место известно тем, что в нём хранится знаменитый кратер из Викса. Хотя система безопасности сработала безупречно и ни одно произведение искусства не было похищено, жандармы начали расследование», — говорится в материале.
Следствие выясняет, связана ли эта попытка кражи с другими громкими ограблениями музеев Франции этой осенью. Правоохранители не называют подозреваемых и сообщают, что задержаний пока не было. В муниципалитете инцидент комментировать отказались.
А ранее из Национального музея истории Святого Фагана в Кардиффе пропали редкие золотые украшения бронзового века. Экспонаты похитили прямо из витрины — среди них четыре массивных браслета из Поуиса и лунула в форме полумесяца, которую в бронзовом веке носили как ожерелье. Полиция Уэльса уже задержала по этому делу 45-летнюю женщину, но её отпустили под залог, поиски остальных участников кражи продолжаются.
