Очередная попытка ограбления музея произошла на прошлой неделе во Франции

На прошлой неделе во Франции была зафиксирована попытка проникновения в музей города Шатийон-сюр-Сен. Именно там хранится знаменитый «Виксов кратер» — бронзовая чаша для вина, обнаруженная в 1953 году в кельтском кургане и датируемая 530 годом до н.э. Параллельно в музее проходит выставка, посвященная модельеру Марку Боану. Об этом сообщает ici. Прокуратура начала расследование по факту взлома.