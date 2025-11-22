Водитель грузовика погиб в ДТП под Новосибирском

На 993-м километре трассы Р-254 в Татарском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовиков.
По предварительной информации, водитель автовоза Volvo, направлявшийся в сторону Новосибирска, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF, которым управлял 47-летний мужчина.
Следом ехавший грузовик Volvo, которым управлял 50-летний водитель, протаранил попутный DAF и съехал в кювет.
Водитель DAF погиб до приезда медиков. Водителя автовоза с травмами доставили в больницу.
На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии.