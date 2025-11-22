Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика погиб в ДТП под Новосибирском

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП на трассе Р-254 «Иртыш».

Источник: Комсомольская правда

На 993-м километре трассы Р-254 в Татарском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовиков.

По предварительной информации, водитель автовоза Volvo, направлявшийся в сторону Новосибирска, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF, которым управлял 47-летний мужчина.

Следом ехавший грузовик Volvo, которым управлял 50-летний водитель, протаранил попутный DAF и съехал в кювет.

Водитель DAF погиб до приезда медиков. Водителя автовоза с травмами доставили в больницу.

На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии.