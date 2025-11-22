В Тобольске вторые сутки ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

В Тобольске (Тюменская область) на Комсомольском проспекте 20 ноября водитель на белом кроссовере сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. О происшествии водитель в ГИБДД не сообщил. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекция по Тюменской области в telegram-канале.