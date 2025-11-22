В Тобольске вторые сутки ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

ДТП произошло утром 20 ноября на проспекте Комсомольском.
В Тобольске (Тюменская область) на Комсомольском проспекте 20 ноября водитель на белом кроссовере сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. О происшествии водитель в ГИБДД не сообщил. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекция по Тюменской области в telegram-канале.
«Сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске устанавливают обстоятельства ДТП с участием 15-летнего школьника, который утром 20 ноября был сбит автомобилем на проспекте Комсомольском. Школьник получил ранения», — рассказывают в посте.
Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по пути в школу. Водитель, сбивший его, отвез пострадавшего в медучреждение, но в полицию не обратился. Сейчас его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП сообщить информацию по телефонам: 02, 25−23−70, 25−54−66, а также в группу «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 64-летний житель Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек в Чувашии.