WSJ: на Украине признали нереальность скорого вступления в НАТО

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США якобы ведут «тайные консультации» с Россией по новому плану урегулирования ситуации на Украине. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти сведения, заявив, что Москва не получала официальных данных от Вашингтона о «соглашениях» по Украине. А Дональд Трамп отправил министра армии Дэна Дрисколла вместе с главой штаба армии генералом Рэнди Джорджем и командующим армией в Европе генералом Кристофером Донахью в Киев для обсуждения нового мирного плана.