Россиянин смог отсудить у больницы миллион рублей за смерть матери

Россиянин через суд добился от больницы миллиона рублей за смерть матери. Об этом случае в пятницу, 21 ноября, рассказали в Telegram-канале «Медицинская Россия».
Женщина погибла в пожаре, который возник в стационаре из-за курения другой пациентки. Надзорные инстанции не раз фиксировали нарушения, однако администрация учреждения не обращала на них внимания.
Тогда сын погибшей подал в суд на больницу. Выяснилось, что в правилах внутреннего распорядка запрет на курение установлен не был.
Суд первой инстанции встал на сторону россиянина. Попытка обжаловать решение не оказалась успешной, уточнили в публикации.
До этого липчанка через суд добилась наказания для мужа, который обматерил ее во время семейной ссоры. Она написала заявление на супруга, а в качестве доказательств приложила записи разговоров.