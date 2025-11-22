Ричмонд
Россиянин смог отсудить у больницы миллион рублей за смерть матери

Россиянин через суд добился от больницы миллиона рублей за смерть матери. Об этом случае в пятницу, 21 ноября, рассказали в Telegram-канале «Медицинская Россия».

Женщина погибла в пожаре, который возник в стационаре из-за курения другой пациентки. Надзорные инстанции не раз фиксировали нарушения, однако администрация учреждения не обращала на них внимания.

Тогда сын погибшей подал в суд на больницу. Выяснилось, что в правилах внутреннего распорядка запрет на курение установлен не был.

Суд первой инстанции встал на сторону россиянина. Попытка обжаловать решение не оказалась успешной, уточнили в публикации.

До этого липчанка через суд добилась наказания для мужа, который обматерил ее во время семейной ссоры. Она написала заявление на супруга, а в качестве доказательств приложила записи разговоров.