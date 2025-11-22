Бойцы ВС РФ взяли опорник за рекордные 15 минут в Днепропетровской области

«Минут за 15 полностью взяли опорник», — цитирует РИА Новости стрелка. По его словам, взятый опорный пункт был большим. Военные заходили по группам из 15 человеку: двое- с флангов, еще одна — по центру. По словам «Читы», украинские военные пытались сопротивляться, но атака ВС РФ оказалась стремительной и слаженной. Военный добавил, что с украинской стороны было всего шесть боевиков.