Российские военные заходили в опорный пункт на мотоциклах.
Подразделения российской группировки войск «Восток» за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области. Об этом рассказал стрелок с позывным «Чита».
«Минут за 15 полностью взяли опорник», — цитирует РИА Новости стрелка. По его словам, взятый опорный пункт был большим. Военные заходили по группам из 15 человеку: двое- с флангов, еще одна — по центру. По словам «Читы», украинские военные пытались сопротивляться, но атака ВС РФ оказалась стремительной и слаженной. Военный добавил, что с украинской стороны было всего шесть боевиков.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России. Как писало RT, в течение недели ВС РФ завершили освобождение населённых пунктов Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области.