Юрист Соловьев: убийцы Яны Легкодимовой не получили бы УДО в России

Соловьев подчеркнул, что в Казахстане выносится гораздо меньше пожизненных приговоров, чем в России. Так, в 2024 году такой срок в этой стране получили всего шесть человек. Для сравнения в России в том же году к пожизненному лишению свободы приговорили 79 человек, а за девять месяцев 2025 года — 54 человека.