Юрист Соловьев: убийцы Яны Легкодимовой не получили бы УДО в России

Пожизненно осужденным в России, как правило, отклоняют ходатайства об условно-досрочном освобождении спустя 25 лет отбытия срока, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Таким образом специалист прокомментировал возможность выхода по УДО убийц 23-летней Яны Легкодимовой в Казахстане.
Напомним, осенью 2024 года девушка вышла из дома в казахстанском Атырау и пропала. Вернувшаяся спустя несколько дней домой мама Яны — Галина — обратилась в полицию, а также начала свое расследование.
Она нашла личный дневник дочери, в котором последняя написала, что некоторое время общается с неким Р. Через подруг Яны Галина нашла 24-летнего Ризуана. Молодой человек, осознав, что разговаривает по телефону с мамой Яны, начал заикаться. Спустя несколько дней полиция задержала Ризуана и его друга Алтынбека.
Выяснилось, что молодые люди задушили Яну в машине, тело сбросили в реку Урал, а затем пошли в бар «отмечать» произошедшее. Позже вскрылась переписка молодых людей, в которой они обсуждали, как убьют Яну.
Ризуан и Яна познакомились во время учебы. Сначала они дружили, а потом начали встречаться. Спустя несколько месяцев Яна узнала, что у Ризуана есть еще одна девушка, на которой он собирался жениться. Яна грозилась рассказать об их отношениях, поэтому молодой человек решил избавиться от девушки.
17 ноября 2025 года суд приговорил Ризуана и Алтынбека к пожизненному лишению свободы.
«Согласно российской практике, если выносится пожизненный приговор, то ходатайствовать об УДО осужденный может только через 25 лет отбытия срока. У нас несколько сотен таких ходатайств, но ни одно из них не удовлетворено. То есть идет общая практика отклонения таких ходатайств. В Казахстане, я думаю, такая же практика», — отметил юрист.
Соловьев подчеркнул, что в Казахстане выносится гораздо меньше пожизненных приговоров, чем в России. Так, в 2024 году такой срок в этой стране получили всего шесть человек. Для сравнения в России в том же году к пожизненному лишению свободы приговорили 79 человек, а за девять месяцев 2025 года — 54 человека.
Ранее юрист из Казахстана оценил для aif.ru возможность УДО для убийц Легкодимовой.