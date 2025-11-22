Застрявшие в ОАЭ россияне вылетят в Москву в ночь на субботу

Ранее сообщалось, что около 50 россиян с детьми застряли в ОАЭ после отмены рейса авиакомпании Air Arabia. Пассажиры ожидали назначения альтернативного рейса более суток. Отменённый рейс G9−956 из Шарджи в московский аэропорт Домодедово должен был вылететь 20 ноября в 18:55.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил экстренную посадку в мюнхенском аэропорту из-за технической неисправности. Лайнер выполнял рейс из Лондона в Белград и был вынужден изменить маршрут спустя два часа после вылета из аэропорта Хитроу. Предварительной причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика дыма в кабине пилотов.
