Застрявшие в ОАЭ россияне вылетят в Москву в ночь на субботу

Российские туристы, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты из-за отмены авиарейса, были размещены в гостинице. Ожидается, что их перелёт в Москву состоится в ночь на субботу, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туроператоров, пишет РИА «Новости».