Пьяный житель Ачинска пытался угнать кикшеринговый самокат в подарок внуку

В Ачинске полиция разобралась в истории с похищением прокатного электросамоката. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
По данным ведомства, в конце лета местный житель, будучи в состоянии опьянения, заметил на парковке возле магазина электросамокат сервиса проката. Мужчина снял его с подножки и спокойно покатил по улице, будто транспорт принадлежит ему. При этом он не учёл, что устройство находится под постоянным контролем через приложение.
Предпринимательница, владеющая сервисом, увидела в программе, что самокат двигается без оплаты, и отправилась за ним. Она догнала мужчину, объяснила, что это её имущество, и потребовала вернуть. Но он отказался.
На место прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителя. Им оказался 66-летний житель Ачинска. При общей беседе мужчина признал, что хотел забрать самокат, чтобы позже подарить его внуку.
Заведено уголовное дело по факту покушения на грабёж. Материалы направлены в суд.