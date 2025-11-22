Пьяный житель Ачинска пытался угнать кикшеринговый самокат в подарок внуку

По данным ведомства, в конце лета местный житель, будучи в состоянии опьянения, заметил на парковке возле магазина электросамокат сервиса проката. Мужчина снял его с подножки и спокойно покатил по улице, будто транспорт принадлежит ему. При этом он не учёл, что устройство находится под постоянным контролем через приложение.