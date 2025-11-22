Иномарка вылетела на обочину и столкнулась с опорой ЛЭП в Качуге

Напомним, вчера в Иркутске на перекрёстке улиц Стасова и Костычева произошло ДТП с участием внедорожника. Как сообщают очевидцы, автомобиль вылетел на тротуар, снёс ограждение и дорожный знак. В результате аварии машина перевернулась на бок. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.