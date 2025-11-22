Ричмонд
Иномарка вылетела на обочину и столкнулась с опорой ЛЭП в Качуге

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 22 ноября. ДТП с участием иномарки произошло в Качуге. Как сообщают очевидцы, автомобиль вылетел на обочину, опрокинулся на бок и столкнулся с опорой ЛЭП. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Напомним, вчера в Иркутске на перекрёстке улиц Стасова и Костычева произошло ДТП с участием внедорожника. Как сообщают очевидцы, автомобиль вылетел на тротуар, снёс ограждение и дорожный знак. В результате аварии машина перевернулась на бок. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.