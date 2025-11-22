Иномарка вылетела на обочину и столкнулась с опорой ЛЭП в Качуге

IrkutskMedia, 22 ноября. ДТП с участием иномарки произошло в Качуге. Как сообщают очевидцы, автомобиль вылетел на обочину, опрокинулся на бок и столкнулся с опорой ЛЭП. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
