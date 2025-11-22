Водитель погиб в ночном ДТП в центре Красноярска

По предварительной информации, 22 ноября около двух часов ночи на улице Ленина, неподалёку от дома № 110, столкнулись «Киа» и «Тойота». В момент удара оба автомобиля двигались по дороге в сторону центра города. Сила столкновения была настолько высокой, что 41-летний водитель «Киа» погиб ещё до приезда медиков. Пассажиров в машине не было.