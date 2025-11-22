Водитель погиб в ночном ДТП в центре Красноярска

В Центральном районе Красноярска ночью произошло серьёзное ДТП, в котором погиб водитель одного из автомобилей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Красноярска.
По предварительной информации, 22 ноября около двух часов ночи на улице Ленина, неподалёку от дома № 110, столкнулись «Киа» и «Тойота». В момент удара оба автомобиля двигались по дороге в сторону центра города. Сила столкновения была настолько высокой, что 41-летний водитель «Киа» погиб ещё до приезда медиков. Пассажиров в машине не было.
22-летний водитель «Тойоты» получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. По словам очевидцев, сильные повреждения получили обе машины, а обломки кузова разбросало по дороге на несколько метров.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты проводят замеры, документируют следы столкновения, опрашивают свидетелей и анализируют возможные причины аварии. В том числе устанавливается, могли ли участники ДТП превысить скорость или нарушить требования светофора.