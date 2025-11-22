Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников российским и советским деятелям на Украине началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, однако с 2022 года эта политика значительно усилилась. В рамках этого курса украинский Институт нацпамяти ранее уже признал Бородинскую битву, поэта Александра Пушкина и связанные с ними объекты пропагандой «российского империализма», подлежащей обязательной декоммунизации. В этот же список попали полководец Михаил Кутузов и все связанные с его именем объекты.