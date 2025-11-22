Переименование улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году.
Личность генерала-фельдмаршала князя Григория Потемкина признали на Украине участником реализации политики «российского империализма». Согласно законам страны, местные власти уберут из публичного пространства объекты, связанные с именем Потемкина, следует из данных украинского Института национальной памяти.
«Список лиц и событий, содержащих символику русской имперской политики: Потемкин Григорий Александрович», — говорится на сайте Института. Под руководством Потемкина в конце XVIII века произошло освоение южных регионов Российской империи, в которые входили некоторые территории современной Украины, в том числе Николаев и Одесса.
Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников российским и советским деятелям на Украине началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, однако с 2022 года эта политика значительно усилилась. В рамках этого курса украинский Институт нацпамяти ранее уже признал Бородинскую битву, поэта Александра Пушкина и связанные с ними объекты пропагандой «российского империализма», подлежащей обязательной декоммунизации. В этот же список попали полководец Михаил Кутузов и все связанные с его именем объекты.