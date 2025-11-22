В многомиллионных хищениях обвинили главу центра пожарной безопасности военных объектов

Сергей Люфанов обвиняется в организации хищения бюджетных средств Минобороны России. «Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей. Кроме того, группа намеревалась похитить еще 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Установлено, что группа искусственно завышала стоимость работ и трудозатраты в отчетных документах.