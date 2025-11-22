Смеялись и душили: раскрыты новые факты убийства 23-летней Яны Легкодимовой

Не вернулась Яна и на следующий день. Через два дня вернувшаяся в город Галина обратилась в полицию. В то же время она начала собственное расследование — для отличницы Яны было несвойственно пропадать на несколько дней. Мама девочки нашла личный дневник дочери, в котором она писала, что некоторое время общается с неким Р.