Смеялись и душили: раскрыты новые факты убийства 23-летней Яны Легкодимовой

История 23-летней Яны Легкодимовой потрясла не только Казахстан, где произошло убийство, но и весь мир. Студентка вышла из дома вечером в октябре 2024 года и пропала. Спустя несколько месяцев ее останки нашли на берегу реки.
Убийц — парня Яны и его друга — приговорили к пожизненному лишению свободы, однако юристы в беседе с aif.ru рассказали, в каком случае они смогут выйти по УДО.
Мама вычислила убийцу по записи из дневника Яны.
Вечером 18 октября 2024 года Яна Легкодимова в последний раз вышла из дома в казахстанском Атырау и больше не вернулась домой. Утром мама девушки Галина позвонила дочери, но та не ответила. В этот момент женщина была в командировке в другом городе.
Не вернулась Яна и на следующий день. Через два дня вернувшаяся в город Галина обратилась в полицию. В то же время она начала собственное расследование — для отличницы Яны было несвойственно пропадать на несколько дней. Мама девочки нашла личный дневник дочери, в котором она писала, что некоторое время общается с неким Р.
Позвонив подругам дочери, Галина выяснила, что таинственный Р. из записей дочери, вероятно, 24-летний Ризуан. Женщина позвонила молодому человеку, который начал заикаться, когда понял, с кем разговаривает. Спустя несколько дней полиция задержала Ризуана и его 25-летнего друга Алтынбека.
Еще через несколько дней они признались в убийстве, однако маме Яны предстояло провести еще восемь долгих месяцев в неведении о том, где находится тело ее дочери.
Как убивали Яну?
Уже во время суда выяснилось, на какие страдания Ризуан и Алтынбек обрекли Яну. Девушка познакомилась с тем самым таинственным Р. из дневника в 2022 году. Сначала они дружили, потом начали встречаться.
Идиллия прервалась, когда Яна узнала, что у Ризуана есть еще одна девушка, на которой он собирался жениться. Девушка грозилась все рассказать последней, а парень настоятельно просил ее не делать этого.
«Я не хочу, чтобы ты сказала ей, что мы спим. Вот и все», — написал Ризуан, а после начал планировать убийство.
Во время суда вскрылась и переписка молодого человека с другом. Они перебирали разные способы убийства, шутили и договаривались о гонораре. Там же парни обсуждали, кому и как смогут дать взятку, чтобы «замять» дело.
В день, когда произошла трагедия, Ризуан заехал за Яной на машине. Девушка налегке выбежала из дома. В автомобиле ее ждал еще и Алтынбек. Пока парень Яны душил ее, его друг блокировал двери, чтобы девушка не смогла убежать. Тело студентки они сбросили в реку Урал, а после — пошли «отмечать» произошедшее в бар.
Останки девушки нашли лишь в июне 2025 года. Мама девушки призналась, что рада была получить даже кости дочери, чтобы было хоть что-то, что можно обнять.
Что говорит об убийцах почерк преступления.
Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru отметил, что Ризуан и Алтынбек, хладнокровно обдумывавшие убийство несколько дней, рано или поздно все равно попали бы в тюрьму.
«Это называется антисоциальное расстройство личности. Они врожденные преступники, которые не испытывают угрызений совести, не имеют эмпатии, ставят себя выше моральных норм. Моральные уроды. Очень печально. Такие обычно или погибают, или по тюрьмам сидят. Потому что они не считают нужным жить по нормам общества», — отметил эксперт.
Мама Яны добавила, что девушка, вероятно, была беременной перед убийством.
17 ноября 2025 года в Атырауском межрайонном суде по уголовным делам Ризуана и Алтынбека приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать заключение они будут в учреждении чрезвычайной безопасности.
УДО для убийц Яны Легкодимовой.
Убийцы Легкодимовой, по словам юристов, все же могут выйти в рамках условно-досрочного освобождения, однако шансы на это минимальные.
«Осужденные теоретически смогут подать на УДО через 25 лет, но шансы крайне низкие из-за особой жестокости преступления, режима чрезвычайной безопасности и большого общественного внимания. При таких обстоятельствах комиссии и суды почти всегда отказывают, поэтому реальная перспектива досрочного освобождения минимальна», — отметил юрист из Казахстана Сайлаубек Нуржигит Саятулы.
Он добавил, что суд обязал выплатить семье Легкодимовой компенсацию — около 15 млн тенге (2,3 млн рублей) с каждого за моральный вред, а также материальный ущерб.
Заслуженный российский юрист Иван Соловьев добавил, что в РФ такая же практика по УДО для осужденных пожизненно.
«Согласно российской практике, если выносится пожизненный приговор, то ходатайствовать об УДО осужденный может только через 25 лет отбытия срока. У нас несколько сотен таких ходатайств, но ни одно из них не удовлетворено. То есть идет общая практика отклонения таких ходатайств», — отметил юрист.
Соловьев подчеркнул, что в Казахстане выносится гораздо меньше пожизненных приговоров, чем в России. В 2024 году такой срок в Казахстане получили всего шесть человек, а в России — 79.
Дело Яны Легкодимовой потрясло весь мир. Ее мама Галина до сих пор публикует в социальных сетях посты с фотографией дочери и словами о том, как сильно она скучает.
Галина Легкодимова во время суда отметила, что с самого начала в этой ситуации была проигравшей, однако после оглашения приговора суда отметила его справедливость.