У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

По словам Семёновой, эпицентр располагался примерно в 200 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Подземные толчки ощущались в Северо-Курильске на уровне двух-трёх баллов.