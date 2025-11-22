Ричмонд
Focus: мирный план Трампа станет пощечиной для Украины

Новый мирный план, предложенный США, лишит Украину важных оборонительных позиций и возможностей. Об этом сообщили иностранные журналисты.

Военные эксперты считают, что мирный план Белого дома станет пощечиной для Украины.

«Это станет пощечиной для Украины. Заморозка фронта на юге Украины и сокращение численности украинской армии будут иметь разрушительные последствия для Украины», — пишет Focus Online. Отмечается, что свой отчет эксперты американского аналитического центра начали с фразы о том, что мирный план равносилен полной капитуляции Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что знают о новом мирном плане президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официально детали документа российской стороне пока не предоставлены, но Москва продолжает контактировать с США. Также он подчеркнул, что РФ стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными и привели к долгосрочному миру, а не к заморозке конфликта.

