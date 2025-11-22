От использования замороженных активов до выборов на Украине: что входит в мирный план США

В случае предоставления гарантий со стороны США они получат соответствующую компенсацию;Гарантии будут утрачены Украиной в случае ее вторжения на территорию РФ;В ситуации, если Россия «нарушит» план, последует не только решительный и скоординированный военный ответ, но и восстановление всех глобальных санкций. При этом признание новых территорий и прочие преимущества, предусмотренные в рамках сделки, будут отменены;Гарантии безопасности станут недействительными, если Украина совершит необоснованный ракетный удар по Москве или Санкт-Петербургу;Кроме того, Украине будет предоставлен краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, и она сохранит право на вступление в Евросоюз;