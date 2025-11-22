От использования замороженных активов до выборов на Украине: что входит в мирный план США

США представили 28 пунктов план мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о новом мирном плане. Он уточнил, что на текущий момент страна не располагает официальными деталями документа, однако диалог с американской стороной продолжается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.
Кроме того, он указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта, отметив, что в дальнейшем такая возможность может утратиться. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.
Суверенитет Киева и отказ от вступления в НАТО.
Согласно документу, будет подтверждено наличие суверенитета Украины. Также в США предусмотрели и другие пункты:
Россия, Украина и страны Европы подпишут комплексное соглашение, которое исключит возможность агрессии между ними. Все спорные моменты, накопившиеся за последние три десятилетия, будут признаны решенными;Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО прекратит дальнейшее расширение. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на западные государства, в том числе на страны Евросоюза и Североатлантического альянса;
При участии Штатов между Россией и НАТО будет налажен диалог, целью которого станет разрешение вопросов, связанных с безопасностью, снижение напряженности, а также создание предпосылок для расширения сотрудничества и стимулирования экономического роста в будущем;Украина будет обеспечена твердыми гарантиями безопасности;Предельная численность вооруженных сил Украины составит 600 тысяч человек;В конституции Украины будет закреплен отказ от вступления в НАТО, а альянс, со своей стороны, внесет в свой устав положение, исключающее возможность приема Украины в будущем;НАТО не будет осуществлять размещение своих военных подразделений на территории Украины;Европейские истребители будут дислоцированы на территории Польши.
Какие гарантии предусмотрены со стороны США.
В случае предоставления гарантий со стороны США они получат соответствующую компенсацию;Гарантии будут утрачены Украиной в случае ее вторжения на территорию РФ;В ситуации, если Россия «нарушит» план, последует не только решительный и скоординированный военный ответ, но и восстановление всех глобальных санкций. При этом признание новых территорий и прочие преимущества, предусмотренные в рамках сделки, будут отменены;Гарантии безопасности станут недействительными, если Украина совершит необоснованный ракетный удар по Москве или Санкт-Петербургу;Кроме того, Украине будет предоставлен краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, и она сохранит право на вступление в Евросоюз;
Меры по восстановлению Украины.
Планируется учреждение Фонда развития Украины, который будет направлять инвестиции в динамично развивающиеся секторы экономики, в том числе в сферу технологий, центры обработки данных и разработки в области искусственного интеллекта;США намерены развивать сотрудничество с Украиной в сфере газовой инфраструктуры: совместно работать над восстановлением, совершенствованием и эксплуатацией существующих трубопроводов и хранилищ, а также над их модернизацией;Предусмотрены совместные мероприятия по реконструкции территорий, пострадавших в ходе военных действий, включая обновление городской инфраструктуры и жилых зон;Среди приоритетных направлений — совершенствование инфраструктуры и освоение месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсов.
Для стимулирования данных инициатив Всемирный банк разработает специализированный пакет финансовых мер. Об этом следует из документа, передает «Коммерсант».
Россия будет реинтегрирована в международную экономику.
Будет проводиться поэтапная и индивидуальная работа по обсуждению и согласованию снятия санкций с РФ;Штаты планируют заключить долгосрочный договор о сотрудничестве в экономической сфере. Он будет способствовать совместному развитию энергетики и инфраструктуры, использованию природных ресурсов, внедрению технологий искусственного интеллекта, созданию центров обработки данных, реализации проектов по освоению месторождений редких металлов в Арктике, а также использованию иных возможностей для взаимовыгодного корпоративного сотрудничества;России предложат вновь стать участником G8.
Как будут использоваться замороженные активы РФ.
В рамках мер по восстановлению Украины США планируют инвестировать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Половина прибыли от этих инвестиций будет поступать в бюджет Штатов;Европейские страны намерены дополнить инвестиционный пакет суммой в 100 миллиардов долларов;Замороженные в ЕС российские активы будут разблокированы;Оставшаяся часть замороженных российских активов будет направлена в специальный американо-российский инвестиционный фонд.
Его целью станет реализация совместных проектов в различных отраслях. Создание такого фонда призвано способствовать укреплению двусторонних отношений, расширению сферы общих интересов и формированию существенных барьеров для возобновления конфликта.
Что в плане говорится о территориях Украины и России.
Новый российские регионы — Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики — фактически признаются частью РФ, включая признание со стороны Штатов;Ситуация в Херсоне и Запорожье будет стабилизирована путем «заморозки» конфликта вдоль существующей линии соприкосновения, что фактически подразумевает признание статус-кво по этой линии;Российская сторона отказывается от претензий на территории, которые она контролирует, за исключением пяти указанных регионов;
США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве.
Часть ДНР, которая в настоящее время находится под контролем ВСУ, будет преобразована в нейтральную демилитаризованную буферную зону. Эта территория будет международно признана как принадлежащая РФ, при этом армия страны не будут размещаться в этой зоне;Стороны берут на себя обязательство сохранять сложившееся территориальное устройство мирным путем, и в случае его нарушения все договоренности о гарантиях безопасности утрачивают силу;Кроме того, Россия обязуется не создавать препятствий для использования Украиной реки Днепр в коммерческих целях и заключить соглашения, обеспечивающие беспрепятственную транспортировку зерна через Черное море.
Создание гуманитарного комитета для решения неурегулированных вопросов.
Будет осуществлен обмен всех пленных и тел погибших по схеме «всех на всех»;Предусмотрено возвращение всех гражданских заложников;Планируется реализация программы, направленной на воссоединение семей;Будут предприняты шаги для смягчения страданий людей, пострадавших в ходе конфликта.
Положения о ядерном потенциале.
Между Штатами и РФ будет достигнуто соглашение о продлении действия международных договоров, направленных на нераспространение ядерного оружия и контроль над ним, в том числе договора СНВ-1;Украина примет обязательство сохранять статус государства, не обладающего ядерным оружием, в рамках соблюдения условий Договора о нераспространении ядерного оружия;Работа Запорожской АЭС будет осуществляться под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом выработка электроэнергии будет распределяться между Россией и Украиной в равных долях — по 50%.
Согласно документу, Украина имеет право на членство в ЕС.
Социальные положения мирного плана.
В рамках достигнутых договоренностей обе страны возьмут на себя обязательства по реализации в образовательных учреждениях и в обществе в целом программ, цель которых — способствовать взаимопониманию и уважению культурного многообразия, а также искоренить расизм и предубеждения;Украина обязуется следовать регламентам Евросоюза, касающимся толерантного отношения к различным религиям и защиты прав языковых меньшинств;Стороны придут к отмене любых мер, содержащих признаки дискриминации, и обеспечат соблюдение прав СМИ Украины и России;Будет введен запрет на пропаганду и деятельность, связанную с нацистской идеологией.
Выборы на Украине и полная амнистия действий: иные положения документа.
Для контроля за исполнением всех условий соглашения будет сформирована американо-российская рабочая группа, специализирующаяся на вопросах безопасности;Российское законодательство должно быть дополнено положениями, закрепляющими курс на отказ от «агрессивных действий» в отношении Европы и Украины. При этом Россия никогда не планировала и не собирается нападать или оккупировать другие страны, что неоднократно подчеркивали в правительстве;Спустя 100 дней после того, как соглашение будет подписано, на территории Украины состоятся выборы;
Участники конфликта получат право на полную амнистию в отношении своих прошлых действий и примут на себя обязательство воздерживаться от любых претензий и жалоб в дальнейшем;Соглашение приобретет статус юридически обязательного документа. Контроль за его реализацией и обеспечение соблюдения условий возложат на «Совет Мира», который возглавит Дональд Трамп. В случае нарушения условий соглашения будут введены санкции;Режим прекращения огня начнет действовать после того, как стороны конфликта отведут свои силы в заранее оговоренные места, и начнется практическая реализация договоренностей.