За год мошенники похитили у жителей Хабаровского края 1,2 миллиарда рублей

С начала этого года почти 2900 жителей края стали жертвами интернет-мошенников. Общая сумма похищенных денег превысила 1,2 миллиарда рублей. Только за последнюю неделю преступники обманули 58 человек, украли у них более 38 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Чаще всего мошенники действовали по классической схеме: звонили людям, представлялись сотрудниками банков или государственных служб и сообщали, что их деньги находятся под угрозой. Чтобы «спасти» сбережения, людей уговаривали перевести все средства на так называемые «безопасные счета». Таким образом было совершено 22 преступления.
В 13 случаях люди переводили деньги за товары или услуги, которые так и не получили. В восьми ситуациях преступники списывали деньги с карт, которые были ранее утеряны или украдены. Еще семь человек перешли по мошенническим ссылкам в сообщениях, после чего с их счетов автоматически списались средства.
Четыре человека попались на обещаниях быстрого заработка, игры на бирже или выгодных инвестиций. Трое перевели деньги, получив сообщения от мошенников, которые выдавали себя за их бывших работодателей или знакомых. В одном случае у гражданина списали деньги за кредит, который на него оформили злоумышленники.
По всем этим фактам заведены уголовные дела, и правоохранительные органы продолжают расследование. Полиция настоятельно рекомендует жителям края быть особенно бдительными при общении с незнакомцами в интернете и по телефону, никогда не сообщать никому данные своих банковских карт и не переводить деньги на счета, которые предлагают неизвестные люди.