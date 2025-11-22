За год мошенники похитили у жителей Хабаровского края 1,2 миллиарда рублей

В 13 случаях люди переводили деньги за товары или услуги, которые так и не получили. В восьми ситуациях преступники списывали деньги с карт, которые были ранее утеряны или украдены. Еще семь человек перешли по мошенническим ссылкам в сообщениях, после чего с их счетов автоматически списались средства.