В Белом доме ранее сообщили, что процесс переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия ВС РФ на фронте направлены на то, чтобы достичь президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией мирного урегулирования. По его мнению, дальнейшее продолжение текущего курса для Киева не имеет смысла и несет серьезные риски.