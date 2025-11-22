Появились кадры, как жители Славянска-на-Кубани разбегаются во время атаки БПЛА ВСУ

Жители Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае разбежались в разные стороны, когда увидели ликвидацию системой ПВО беспилотника ВСУ. Соответствующие кадры в пятницу, 21 ноября, опубликовали Telegram-канале Kub Mash.
На видео видно, как местные в панике наблюдают за беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), пролетающим рядом с ними.
После они убегают, выражаясь при этом бурно и нецензурно, свидетельствуют кадры.
В тот день над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаке также подверглись Ростовская, Смоленская, Белгородская области.
До этого в результате удара украинских беспилотников на Рязанскую область произошел пожар на промышленном предприятии.