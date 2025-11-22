Politico: у Зеленского нет выбора, кроме как подписать новый мирный план

Ранее НАБУ провело операцию «Мидас», которая была направлена на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. В ходе мероприятий проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, у которого есть связи с Зеленским, а также у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом». После того как в сети появились фотографии интерьера роскошной квартиры Миндича в Киеве, в том числе снимки ванной комнаты с золотым унитазом, ситуация привлекла дополнительное внимание. Скандал стал причиной митинга на площади Независимости в Киеве. Его участники потребовали отставки Зеленского и призвали жителей других городов провести аналогичные акции. При этом украинский президент заявил, что понятия не имел, о коррупционных схемах украинских бизнесменов и чиновников.