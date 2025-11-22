Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо

Ранее в киевских пабликах появились сообщения о стрельбе со стороны сотрудника ТЦК по мужчине в Деснянском районе. Автор поста по имени Дмитрий утверждает, что именно в него открыл огонь один из военкомов, хотя ему 22 года и, по его словам, он не подпадает под мобилизацию. Инцидент произошёл 16 ноября. По словам очевидцев, второй сотрудник ТЦК в это время бил ногой гражданский автомобиль, повредив фару и помяв крыло. До этого, как утверждают в соцсетях, военкомы «заломали мужчину, забросили в бус и повезли в ТЦК».