Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо

Власти американского города Конкорд (штат Северная Каролина) сообщили, что церемония зажжения рождественской ели была прервана из-за стрельбы. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети местных властей.

Источник: Life.ru

Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США. Видео © X / theinformant_x / GrahamAllen / KRONIKInsights.

Инцидент произошёл в пятницу около 19:30 по местному времени (03:30 мск субботы). Мероприятие прекратили, а зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

В результате стрельбы четверо человек с огнестрельными ранениями госпитализированы, трое — в критическом состоянии.

Ранее в киевских пабликах появились сообщения о стрельбе со стороны сотрудника ТЦК по мужчине в Деснянском районе. Автор поста по имени Дмитрий утверждает, что именно в него открыл огонь один из военкомов, хотя ему 22 года и, по его словам, он не подпадает под мобилизацию. Инцидент произошёл 16 ноября. По словам очевидцев, второй сотрудник ТЦК в это время бил ногой гражданский автомобиль, повредив фару и помяв крыло. До этого, как утверждают в соцсетях, военкомы «заломали мужчину, забросили в бус и повезли в ТЦК».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.