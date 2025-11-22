Суд приговорил Кохал к 12,5 года тюрьмы за убийство рэпера Картрайта

Вдову рэпера Энди Картрайта, настоящее имя которого — Александр Юшко, Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство мужа. Об этом в пятницу, 21 ноября, объявили в зале суда.
Приговор выносил Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Сама трагедия произошла еще в 2020 году.
— Признать Кохал виновной по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года в исправительной колонии общего режима, — цитирует судью РИА Новости.
Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.
В ноябре 2021 года адвокат семьи рэпера Картрайта Кобит в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла мужа, когда тот был еще жив.