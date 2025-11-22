Ричмонд
Американцы восхитились новым российским истребителем Су-30МС2

Российский истребитель Су-30СМ2 вызывает растущий интерес у иностранных военных. Об этом пишут американские журналисты.

После усовершенствования у самолетов возросли боевые возможности.

Су-30СМ2 требует значительно меньшего технического обслуживания и имеет больший ресурс по сравнению с предыдущими моделями, пишет Military Watch Magazine. Кроме того, трехмерный отклоняемый вектор тяги обеспечивает высокую маневренность на малых скоростях. «Поскольку истребитель примерно на 70% дешевле в производстве, чем Су-35, при этом он значительно проще в обслуживании и требует меньших затрат на эксплуатацию, он очень привлекателен как для ВС РФ, так и для иностранных заказчиков» — считают авторы публикации.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Су-30СМ2 уничтожили в ходе СВО уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot. Истребитель отличается высокой маневренностью, летно-техническими характеристиками и широкой номенклатурой вооружения, включающей средства большой дальности. Обновленные машины получили усовершенствованный комплекс бортового оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы, новые типы средств поражения, по сравнению с теми самолетами, которые уже стоят на вооружении ВКС и авиации ВМФ России.