Сигарета уничтожила жизнь жизнь 63-летнего жителя Куйтуна. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, о пожаре частного дома сообщили соседи.
— На улицу Коминтерна отправились пять специалистов ведомства с привлечением двух автоцистерн, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Войдя в горящий дом, сотрудники МЧС нашли там хозяина дома, который был уже без признаков жизни. Огонь уничтожил 6 квадратных метров жилья. Дознаватели установили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Окурок упал на кровать и начал тлеть. Вероятно мужчина уснул и не заметил задымления.
