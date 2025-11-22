Ричмонд
Сигарета уничтожила жизнь жизнь 63-летнего жителя Куйтуна

Окурок упал на кровать и начал тлеть.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сигарета уничтожила жизнь жизнь 63-летнего жителя Куйтуна. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, о пожаре частного дома сообщили соседи.

— На улицу Коминтерна отправились пять специалистов ведомства с привлечением двух автоцистерн, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Войдя в горящий дом, сотрудники МЧС нашли там хозяина дома, который был уже без признаков жизни. Огонь уничтожил 6 квадратных метров жилья. Дознаватели установили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Окурок упал на кровать и начал тлеть. Вероятно мужчина уснул и не заметил задымления.

