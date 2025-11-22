Сигарета уничтожила жизнь жизнь 63-летнего жителя Куйтуна

Войдя в горящий дом, сотрудники МЧС нашли там хозяина дома, который был уже без признаков жизни. Огонь уничтожил 6 квадратных метров жилья. Дознаватели установили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Окурок упал на кровать и начал тлеть. Вероятно мужчина уснул и не заметил задымления.