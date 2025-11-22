Троих пострадавших в страшной аварии под Кунгуром выписали из больниц

Напомним, 14 ноября рейсовый микроавтобус «Соболь» ехал по маршруту Пермь — Кунгур. В районе деревни Черепахи, около отворота на Кыласово, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз «Скания». По одной из версий, на встречную полосу водитель микроавтобуса выехал, чтобы избежать столкновения с впереди идущей машиной.