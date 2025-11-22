Троих пострадавших в страшной аварии под Кунгуром выписали из больниц

Троих пассажиров микроавтобуса Пермь-Кунгур, пострадавших в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург, выписали из стационаров и отправили на амбулаторное лечение и реабилитацию, сообщили в Минздраве Пермского края.
— Остальные пациенты продолжают получать необходимую помощь в больницах города Перми. По каждому случаю врачи провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами страны, — рассказали в министерстве.
Напомним, 14 ноября рейсовый микроавтобус «Соболь» ехал по маршруту Пермь — Кунгур. В районе деревни Черепахи, около отворота на Кыласово, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз «Скания». По одной из версий, на встречную полосу водитель микроавтобуса выехал, чтобы избежать столкновения с впереди идущей машиной.
Погибли семь пассажиров, 12 человек, в том числе водитель автобуса, были госпитализированы.