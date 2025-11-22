Уехали в Таиланд или укрылись в пещере: новые версии о пропаже семьи Усольцевых и заявление их сына

Также он отметил, что пребывание в Таиланде ограничено: без визы можно находиться в стране до 60 дней с возможностью продления срока до 90 дней. Для более длительного пребывания необходимы специальные документы, например, рабочая или учебная виза, либо вид на жительство. Также в Таиланде действуют строгие правила депортации. Нелегальное пересечение границы и пребывание в стране без надлежащего статуса неизбежно приведут к депортации. Кроме того, получение таиландского паспорта — сложный и длительный процесс. Он может занять несколько лет и требует наличия веских оснований.