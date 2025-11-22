В Ростовской области административное здание получило повреждения из-за атаки БПЛА

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что БПЛА были сбиты в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В городе Миллерово пострадало административное здание и техника на прилегающей территории. В хуторе Треневка того же района повреждения получили частный дом (выбиты стекла), хозяйственная постройка и гараж.
Губернатор также уведомил об отсутствии пострадавших.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 20 ноября сообщил, что два человека пострадали в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю в Шебекинском округе региона. Уточнялось, что раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где им была оказана помощь.