В Ростовской области административное здание получило повреждения из-за атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом 22 ноября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что БПЛА были сбиты в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В городе Миллерово пострадало административное здание и техника на прилегающей территории. В хуторе Треневка того же района повреждения получили частный дом (выбиты стекла), хозяйственная постройка и гараж.

Губернатор также уведомил об отсутствии пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 20 ноября сообщил, что два человека пострадали в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю в Шебекинском округе региона. Уточнялось, что раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где им была оказана помощь.

