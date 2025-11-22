В шести районах Ростовской области уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

В Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбиты стёкла в доме, повреждены гараж и хозпостройка. Жертв нет.
«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.
Ранее около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области. Местные жители слышали гул в небе, громкие звуки исходили с северной части города. По словам очевидцев, дроны было слышно со стороны реки Волги, они летели на низкой высоте. Официальной информации пока нет.
