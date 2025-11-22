ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

По данным службы, схрон был обнаружен в блиндаже украинских боевиков в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
В тайнике находились самодельные взрывные устройства (СВУ) в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом хлорпикрин, а также зарядами пластита и емкостями с бензином. При подрыве такая конструкция превращается в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.
«Следствием установлено, что приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Филимонов Сергей Федорович», — указано в сообщении.
Первым военным следственным отделом военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск уже возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, организации преступления, убийства и применения запрещенных методов ведения войны.
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР 19 ноября задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и подготовке террористического акта в интересах ГУР минобороны Украины. Уточнялось, что обвиняемый по заданию украинских кураторов извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Также он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником регионального органа власти и планировал совершить теракт.