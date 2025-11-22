ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР 19 ноября задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и подготовке террористического акта в интересах ГУР минобороны Украины. Уточнялось, что обвиняемый по заданию украинских кураторов извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Также он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником регионального органа власти и планировал совершить теракт.