ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

В зоне специальной военной операции (СВО) под Красноармейском Донецкой Народной Республики (ДНР) выявлен тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с самодельными боеприпасами для беспилотников, начиненными боевыми отравляющими веществами. Об этом 22 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным службы, схрон был обнаружен в блиндаже украинских боевиков в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа.

В тайнике находились самодельные взрывные устройства (СВУ) в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом хлорпикрин, а также зарядами пластита и емкостями с бензином. При подрыве такая конструкция превращается в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.

«Следствием установлено, что приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Филимонов Сергей Федорович», — указано в сообщении.

Первым военным следственным отделом военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск уже возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, организации преступления, убийства и применения запрещенных методов ведения войны.

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР 19 ноября задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и подготовке террористического акта в интересах ГУР минобороны Украины. Уточнялось, что обвиняемый по заданию украинских кураторов извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Также он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником регионального органа власти и планировал совершить теракт.