Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хочет, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными и привели к долгосрочному миру, а не к заморозке конфликта. В Кремле знают о новом мирном плане Трампа, но официально детали документа РФ пока не направлены. Однако Москва контактирует с США. Иностранные журналисты считают, что украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с новым планом Белого дома по урегулированию конфликта на Украине из-за коррупционного скандала в стране.