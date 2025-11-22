Ричмонд
Два человека погибли в пожаре в многоэтажке в челябинском городе. Видео

Ночью 22 ноября в городе Чебаркуле Челябинской области произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. В результате два человека погибли, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже.

«Были эвакуированы мужчина и женщина, которых передали прибывшей медицинской бригаде», — сообщили в МЧС. Пострадавшие скончались в карете скорой помощи от отравления продуктами горения.

Одного человека спасли с помощью спаскомплекта, а семь человек эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Как оказалось, горели вещи и мебель. Для установления причины возгорания к месту происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория.

С приходом холодов пожары в жилых помещениях происходят чаще. Ранее возгорание произошло в Челябинске на улице Чичерина. Там огнеборцы также спасли из задымленного помещения двух человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.