ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

Ранее УФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видео момента задержания мужчины, который собирался устроить теракт на железнодорожных путях. В управлении пояснили, что мужчину завербовали сотрудники украинской спецслужбы для диверсии. Он должен был подорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить военные перевозки в зону проведения СВО. Напомним, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Действия задержанного в Краснодарском крае также квалифицированы как незаконное приобретение взрывного устройства с использованием Сети интернет.