В США произошла стрельба во время церемонии зажжения рождественской ели

В американском штате Северная Каролина произошла стрельба во время церемонии зажжения рождественской ели, передает ABC News.
Инцидент произошел в городе Конкорд вечером 21 ноября. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия.
«Четырех человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Состояние троих оценивается как критическое, одного — как стабильное», — сказано в публикации.
Полицейские изучают видеозаписи с места происшествия и опрашивают свидетелей. Кроме того, ведутся поиски подозреваемого.
