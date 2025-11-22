Ричмонд
В США произошла стрельба во время церемонии зажжения рождественской ели

В США пострадали четыре человека в результате стрельбы на церемонии зажжения рождественской ели.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Северная Каролина произошла стрельба во время церемонии зажжения рождественской ели, передает ABC News.

Инцидент произошел в городе Конкорд вечером 21 ноября. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия.

«Четырех человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Состояние троих оценивается как критическое, одного — как стабильное», — сказано в публикации.

Полицейские изучают видеозаписи с места происшествия и опрашивают свидетелей. Кроме того, ведутся поиски подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа произошла стрельба.