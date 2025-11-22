Ричмонд
Отравились из-за дыма от соседей: два человека погибли после пожара в Челябинской области

В Чебаркуле два человека погибли из-за пожара.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Чебаркуле минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажке.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, в квартире на четвертом этаже загорелись вещи и мебель.

Из подъезда успели выбежать семь человек, еще одного со спаскомплектом вывели по лестнице пожарные.

Кроме того, мужчину и женщину вытащили из квартиры, находившейся над местом пожара. Сотрудники МЧС передали пострадавших врачам, но спасти их не удалось. Оба умерли в карете скорой помощи от отравления продуктами горения.

Огонь успел охватить 20 квадратных метров прежде, чем его потушили. Причину пожара пока выясняют эксперты.