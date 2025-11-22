Ричмонд
Фуры встали на трассе М-5 в Челябинской области из-за льда на асфальте. Видео

На участке трассы М-5 «Урал» в районе города Бакал в Челябинской области затруднено движение автомобилей, не исключены пробки. Причиной стал гололед. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

На трассе М-5 образовался гололед.

«На 1682 км автодороги М-5 “Урал” Москва — Челябинск в связи с гололедом затруднение движения в сторону Уфы. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — сообщили в ведомстве.

Если поездка неизбежна, водителям следует соблюдать особые меры предосторожности. Необходимо снизить скорость, поддерживать достаточную дистанцию до впереди идущего авто, фары и использовать «противотуманки» в качестве дополнительного освещения.

На дорогах дежурят экипажи ДПС. Автолюбителям также напомнили телефон единой диспетчерской службы — 112 и полиции — 02 (102).

Ранее жителей Челябинской области предупредили о том, что выходные, 22 и 23 ноября, будут дождливыми. По утрам возможен гололед.