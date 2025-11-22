Мать с детьми погибла в пожаре в Петербурге, выжил только уехавший на работу муж

В одном из садоводческих товариществ Санкт-Петербурга случился пожар, в котором сгорел частный дом. Об этом сообщает «КП». Внутри находились 48-летняя Светлана и двое маленьких детей, спасти их не удалось. Глава семьи Алексей К. в этот момент был на работе и вернулся слишком поздно.
Соседи рассказали, что дом был надежным. По их словам, Алексей сам провел коммуникации и следил за хозяйством. Печь включали только в холодные дни, а для готовки использовали газовые баллоны, которые семья регулярно меняла.
В день трагедии Светлана последний раз была онлайн в социальных сетях около десяти утра, а дети, по мнению отца, играли дома. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но причины пожара официально пока не установлены. Алексей исключает поджог и говорит, что соседи всегда были добропорядочными.
Огонь частично задел соседний дом, его жильцы смогли эвакуироваться. Сам Алексей временно живет у друга, уже восстановил документы и подчеркнул, что не будет просить финансовой помощи. По его словам, главная потеря — это семья, передает издание.
