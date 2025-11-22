Ричмонд
Повреждения двух зданий и временные ограничения в пяти аэропортах: карта атак БПЛА к 22 ноября

В период с 20:00 21 ноября до полуночи 22 ноября (по мск) силами дежурных подразделений ПВО были ликвидированы четыре беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Так, два из них были уничтожены над территорией Ростовской области, еще два — над Республикой Крым.

За ночь над Ростовской областью и Крымом сбили по два беспилотника.

В период с 20:00 21 ноября до полуночи 22 ноября (по мск) силами дежурных подразделений ПВО были ликвидированы четыре беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Так, два из них были уничтожены над территорией Ростовской области, еще два — над Республикой Крым.

Кроме того, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в небе над шестью районами региона ночью сбиты несколько БПЛА. Пострадавших не обнаружено. При этом «Беспилотная опасность» была объявлена в Пензенской, Саратовской и Воронежской областях. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Где объявили режим «Беспилотной опасности».

Пензенская область.

В регионе ночью был объявлен режим «Беспилотная опасность», в связи с чем временно ограничены работы мобильного интернета. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности населения, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Саратовская область.

По данным главы региона Романа Бусаргина из telegram-канала, Минобороны в ночное время сообщило об угрозе атак беспилотников противника. Он сообщил, что в районах, где есть вероятность угрозы, могут быть активированы системы оповещения. Также экстренные службы были переведены в режим полной готовности.

Воронежская область.

На территории региона еще с полуночи объявляли угрозу атаки БПЛА. В частности, предупреждение вступало в силу в Борисоглебске, Богучанском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 03:57 (по мск) его отменили.

В 06:57 (по мск) режим «Беспилотной опасности» вновь объявили на территории всей области. Губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале попросил местных жителей сохранять спокойствие — средства ПВО приведены в состояние готовности. Власти региона также ожидают дальнейших сообщений по ситуации от правительства области и МЧС России.

В Ростовском регионе сбили несколько дронов.

В нескольких районах Ростовской области — Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском — силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку. По данным Юрия Слюсаря из его telegram-канала, все дроны были уничтожены.

Отмечает, что в Миллерово в результате инцидента повреждено административное здание, а также техника, находившаяся во дворе рядом с объектом. В хуторе Треневка Миллеровского района зафиксированы повреждения частного дома — выбиты стекла, повреждены хозяйственные постройки и гараж. В результате этого пострадавших или жертв не обнаружено. Информация о последствиях на земле на данный момент уточняется.

Временные ограничения в аэропортах.

По данным Росавиации, в воздушных гаванях Тамбова (Донское), Пензы, Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) были введены временные ограничения на полеты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. На данный момент ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова, говорится в telegram-канале ведомства.

