Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка

Сейчас это звучит почти неправдоподобно: человек, работавший ветеринаром, потом — предпринимателем, а позже — чиновником, ответственным за ЖКХ и строительство, годами жил рядом с обычными людьми. Его знали по фамилии, он появлялся в газетах, рассказывал журналистам о трубах, дорогах, тарифах. Он женился, разводился, снова женился, растил детей, ходил на работу, ездил на своей белой «шестёрке». И всё это время, по версии следствия, внутри у него росла та самая тёмная сущность, о которой долго никто не подозревал.