ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском

4 июня восемь контейнеров с оружием и боеприпасами обнаружили на взлетно-посадочной полосе в польской деревне Лашки неподалеку от границы с Украиной. По данным журналистов, найденный схрон не принадлежит польской армии и, вероятнее всего, является собственностью частной компании и предназначался для передачи на украинскую территорию.