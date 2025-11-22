ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском

В зоне специальной военной операции под Красноармейском Донецкой Народной Республики нашли тайник ВСУ с самодельными боеприпасами для беспилотников, начиненными отравляющими веществами. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, схрон обнаружили в блиндаже украинских бойцов во время совместных мероприятий регионального управления ФСБ и военной контрразведки Центрального военного округа.
Внутри нашли самодельные взрывные устройства в виде лабораторных пробирок с запрещенным хлорпикрином, заряды пластита и емкости с бензином. По данным следствия, при подрыве такая конструкция превращается в отравляющее вещество удушающего действия — фосген.
Следователи установили, что приказы на изготовление и применение этих средств отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й мотопехотной бригады капитан Сергей Филимонов. Военное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, об организации преступления, убийстве и о применении запрещенных методов ведения войны, передают «Известия».
4 июня восемь контейнеров с оружием и боеприпасами обнаружили на взлетно-посадочной полосе в польской деревне Лашки неподалеку от границы с Украиной. По данным журналистов, найденный схрон не принадлежит польской армии и, вероятнее всего, является собственностью частной компании и предназначался для передачи на украинскую территорию.