Секретный схрон с химическим оружием найден под Красноармейском

В зоне СВО под Красноармейском Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили тайник украинских военных с самодельными боеприпасами для беспилотников, начиненными боевыми отравляющими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Украинские военные сделали схрон с боеприпасами для БПЛА, которые начинили боевыми отравами.

В зоне СВО под Красноармейском Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили тайник украинских военных с самодельными боеприпасами для беспилотников, начиненными боевыми отравляющими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным службы, схрон был нашли в блиндаже ВСУ в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки ЦВО. «Приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Филимонов Сергей Федорович (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — пишет газета «Известия» со ссылкой на ФСБ.

В тайнике были самодельные взрывные устройства в виде пробирок с запрещенным веществом и другими предметами. Отмечается, что при взрыве конструкция превращается в боевое отравляющее вещество удушающего действия. Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к преступлению, организации убийства и применения запрещенных методов ведения боевых действий.

Ранее в ДНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по версии следствия, готовил покушение на офицера Минобороны РФ. Планировалось использовать ядовитую смесь, произведенную в Великобритании и содержащую компонент, схожий с боевым отравляющим веществом VX.

