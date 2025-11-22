Минобороны: За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА

За ночь средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, 15 — над Самарской и столько же — над Саратовской. Кроме того, над Республикой Крым уничтожили 13 беспилотников.
Также российские военные сообщили о трех сбитых дронах над Волгоградской областью и о трех над Курской. Над Воронежской областью перехватили два беспилотника, по одному — над Белгородской и Брянской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
Утром 21 ноября в результате атаки беспилотников ВСУ на Чертковский район Ростовской области была повреждена линия электропередачи, из-за чего свыше 200 домов оказались обесточены. Возникший на месте пожар спасатели оперативно потушили на площади четырех квадратных метров.
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю погибла супружеская пара, а их четырехлетний ребенок был тяжело ранен.