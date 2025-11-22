Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи 22 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 16 — сбили над Ростовской областью. По 15 БПЛА ликвидировали над Самарской и Саратовской областями. 13 беспилотников уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Воронежской областью. По три дрона перехватили над Волгоградской и Курской областями, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Напомним, силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и подавив дроны в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбиты стёкла в доме, повреждены гараж и хозпостройка. Жертв нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

