На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка из-за гололеда

В Челябинской области ГАИ попросила водителей 22 ноября остаться дома.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 возникла пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, движение в сторону Москвы на 1682-м километре дороги затруднено из-за гололеда.

— С учетом прогноза, призываем автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий, — добавили в ГАИ.

Гололедицу, мокрый снег и переохлажденный дождь прогнозируют на весь день 22 ноября.

Если остаться дома никак нельзя, водителей просят соблюдать максимальную осторожность, включить противотуманные фары.

Сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы.