На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка из-за гололеда

В Челябинской области на трассе М-5 возникла пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, движение в сторону Москвы на 1682-м километре дороги затруднено из-за гололеда.
— С учетом прогноза, призываем автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий, — добавили в ГАИ.
Гололедицу, мокрый снег и переохлажденный дождь прогнозируют на весь день 22 ноября.
Если остаться дома никак нельзя, водителей просят соблюдать максимальную осторожность, включить противотуманные фары.
Сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы.