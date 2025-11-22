Эммануил Виторган сообщил о смерти близкого человека

Актер Эммануил Виторган сообщил о семейном горе: умерла его теща Римма Млодик. Об этом он рассказал в своем блоге, отметив, что для семьи это тяжелая утрата.
— Ушла наша дорогая Риммочка, наша мамочка, наша бабушка, моя любимая теща… Тихо, легко, во сне, никого не тревожа… — написал артист.
По словам артиста, похороны пройдут 23 ноября в Москве. Он пригласил друзей и близких проводить Римму Млодик в последний путь.
3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Эммануила Виторгана якобы экстренно доставили в больницу после жалоб на боли в области сердца. Однако позже супруга артиста Ирина Виторган опровергла информацию СМИ.